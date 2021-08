Attacco hacker: Raggi, preoccupata per sanità Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono preoccupata per quanto riguarda la sanità del Lazio. Noi parliamo sempre di sanità pubblica, qualche giorno fa c'è stato un attacco hacker e di fatto noi abbiamo perso, noi inteso come utenti, sostanzialmente tutte le prenotazioni per le visite e già con il covid le file si erano allungate e penso anche a pazienti oncologici e soprattutto pare che siano andate perdute tutte le fatture dei fornitori". Così la sindaca di Roma Virginia, ospite della trasmissione 'Stasera Italià su Rete4. Sul green pass "in questo momento è fondamentale che il Governo riesca a trovare un equilibrio tra le esigenze mediche e quelle dei lavoratori". (Rer)