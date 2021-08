Afghanistan: Onu in contatto con parti in conflitto per trovare una soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite restano in contatto con le parti in conflitto in Afghanistan per trovare una soluzione politica alla crisi. Lo ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, in una conferenza stampa. "Continuiamo a essere in contatto con tutte le parti, sia in Afghanistan che con i partner regionali, nel tentativo di trovare una soluzione politica", ha affermato il portavoce Onu, sottolineando la preoccupazione delle Nazioni Unite per le notizie che giungono dall’Afghanistan dove prosegue inarrestabile l’avanzata dei talebani. "Tutto questo dovrebbe essere un promemoria per le parti di concentrarsi effettivamente sul processo politico", ha aggiunto Dujarric. (segue) (Res)