Afghanistan-Usa: Casa Bianca, per Biden è ancora possibile evitare conquista Kabul

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è ancora fiducioso che sia possibile evitare che i talebani possano conquistare Kabul o l’intero Afghanistan. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, durante un briefing con i giornalisti. “Il presidente Biden è stato molto chiaro quando a maggio ha annunciato la sua decisione. Dopo 20 anni di guerra è tempo di riportare le truppe americane a casa”, ha dichiarato la Psaki citando l’annuncio del ritiro delle forze Usa dall’Afghanistan. “Le forze di sicurezza afgane hanno l’addestramento e l’equipaggiamento per combattere i talebani per rafforzare la loro posizione in fase negoziale. Pensiamo che il processo politico sia l’unica strada in grado di portare con successo pace e stabilità nel Paese”, ha aggiunto. (segue) (Nys)