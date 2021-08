Polonia: vicepremier Gowin, "le mie dimissioni rompono la coalizione di governo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del governo polacco Piotr Muller ha annunciato oggi pomeriggio che il primo ministro della Polonia Mateusz Morawiecki ha chiesto al presidente Andrzej Duda di far dimettere il vicepremier e ministro dello Sviluppo Gowin, leader del partito Porozumienie, partner di minoranza nella coalizione governativa a Varsavia. La tenuta del governo di Varsavia è ora messa in discussione dato che queste dimissioni sanciscono la probabile fine dell'alleanza tra Diritto e Giustizia (PiS) e Porozumienie che ha governato in Polonia sin dal 2015. Il portavoce del governo ha tuttavia dichiarato che la coalizione Destra unita potrebbe essere ancora in grado di governare anche dopo le dimissioni di Gowin in quanto alcuni deputati potrebbero sostenere le riforme dell'esecutivo. "Sono convinto che ci saranno persone nella Destra unita e nel resto del Parlamento polacco che sosterranno le riforme benefiche che abbiamo proposto", ha affermato Muller. (segue) (Vap)