Polonia: vicepremier Gowin, "le mie dimissioni rompono la coalizione di governo" (3)

- Nei giorni scorsi le tensioni tra i due partiti si erano concretizzate nella rimozione della viceministra dello Sviluppo, del Lavoro e della Tecnologia polacca, Anna Kornecka. Gowin aveva accusato PiS di infrangere l’accordo di coalizione in seno alla maggioranza. “La decisione del premier Mateusz Morawiecki è stata presa senza consultarmi” e questo “viola le disposizioni dell’accordo di coalizione”, aveva dichiarato Gowin secondo cui la decisione assunta dal capo dell’esecutivo non sarebbe restata “senza reazione da parte di Porozumienie” che si sarebbe pertanto riservata di valutare se e a quali condizioni rimanere nella coalizione governativa. La rimozione della viceministra Kornecka era stata presa dal premier Morawiecki dopo che la viceministra aveva apertamente criticato la riforma fiscale contenuta nel pacchetto di misure noto come Patto polacco. (Vap)