Algeria: ministero Difesa, 25 militari morti in operazioni per spegnere incendi

- E' di 25 militari morti il bilancio delle operazioni per lo spegnimento degli incendi esplosi ieri sera a est della capitale Algeri. E' quanto comunicato dal ministero della Difesa algerino, secondo cui ci sarebbero anche alcuni militari feriti. I corpi senza vita dei militari sono stati ritrovati in una foresta bruciata nella provincia di Bejaia et Tizi Ouzou, secondo quanto spiegato su Twitter dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. In precedenza la stampa locale ha dato notizia di 14 vittime provocate dagli incendi boschivi divampati ieri in diverse regioni dell'Algeria, mentre sono almeno tre i feriti. Decine di cittadini sono stati allontanati dalle loro abitazioni, e sono attualmente alloggiati in centri sportivi. Sono in tutto 36 i roghi scoppiati in 18 dipartimenti del Paese, principalmente nella provincia di Tizi Ouzou (19 incendi), seguita da Jijel (quattro roghi), Bouira, Setif, Khenchela, Guelma e Bejaia (due incendi ciascuna), secondo quanto emerge da un comunicato della Direzione generale della protezione civile.(Ala)