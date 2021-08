Commercio: Raggi a Draghi, prorogare annullamento tassa su occupazione suolo pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Governo tiene, se tiene il Paese e in questo momento l'emergenza del Paese è il lavoro. Io ho avuto questa intuizione nel 2020 con i ristoratori e i bar di ampliare i tavolini sui marciapiedi, e di togliere la tassa per l'occupazione si suolo pubblico. L'ho proposta a Conte che con grande lungimiranza non solo la ha apprezzata ma è stata estesa in tutta Italia per il 2020 e il 2021. Faccio il mio appello al premier Draghi: cogliere l'opportunità e prolungarla fino al 2022 perché non siamo fuori dalla crisi". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, ospite della trasmissione Stasera Italia, su Rete4 (Rer)