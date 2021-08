Afghanistan: Biden, non rimpiango la decisione di ritirare truppe (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’incontro avvenuto ieri con il capo dell’Alto consiglio per la riconciliazione nazionale, Abdullah Abdullah, e i presidenti dei due rami dell’Assemblea nazionale, oggi Ghani ha avuto colloqui con l'ex vicepresidente Mohammad Karim Khalili, il secondo vicepresidente Mohammad Sarwar Danesh, il consigliere presidenziale e capo del Partito per l'unità islamica del popolo afghano Mohammad Mohaqiq e un membro anziano dell'Hizb-e-Wahdat, Sadiq Mudabir. Secondo quanto riferisce il sito informativo afgano “Tolo News”, le quattro personalità vantano un'importante influenza politica e tribale nelle province centrali dell’Afghanistan. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri tra il presidente Ghani e i leader politici di varie parti del Paese per discutere i dettagli del centro di comando delle forze popolari. All'incontro di ieri hanno partecipato anche l’ex vicepresidente Abdul Rashid Dostum, che secondo quanto riferito è stato uno dei personaggi politici ad aver suggerito il piano e che, secondo diverse voci, dovrebbe recarsi nella provincia settentrionale di Balkh dove le Forze armate stanno combattendo per impedire ai talebani di conquistare la città di Mazar–i-Sharif, capoluogo provinciale e quarto centro dell’Afghanistan per popolazione. "Stiamo aspettando che il presidente annunci la data per il viaggio, le attrezzature e le forniture del maresciallo Dostum al nord", ha detto il suo portavoce, Ihsan Nairo. (Nys)