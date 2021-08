Migranti: Mauri (Pd), pieno sostegno a Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli attacchi continui rivolti dal senatore Salvini al ministro dell'Interno sono assurdi e strumentali". Lo afferma, in una nota, il deputato Matteo Mauri, responsabile Pd immigrazione. "Il lavoro del ministro Lamorgese è stato ed è di fondamentale importanza per la tenuta del Paese. Ed è stato preziosissimo soprattutto in questi anni di pandemia. Professionalità, grande senso dello Stato e dedizione assoluta sono le qualità che la contraddistinguono da sempre. Ho avuto modo di verificarlo personalmente negli anni difficili in cui sono stato al suo fianco da viceministro dell'Interno - aggiunge -. Anni in cui si sono fatte scelte giuste, lungimiranti e coraggiose anche sul fronte delle politiche migratorie, come nel caso della Regolarizzazione e del nuovo Decreto Immigrazione. È venuto il momento di dire basta a queste polemiche strumentali e a questi attacchi, funzionali solo a un po' di visibilità e a cercare di destabilizzare le principali Istituzioni. Pieno sostegno perciò al ministro Lamorgese a cui il Pd garantisce il massimo del sostegno e della collaborazione”.(Com)