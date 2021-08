Roma: Zannola-Di Matteo-Pau (Pd), per Ostiadamare affidamento diretto, inconcepibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ammonta a 40mila euro la somma con la quale, in affidamento diretto ad un operatore economico di Pomezia, è stato dato incarico di allestire una rassegna di spettacoli dal vivo che si è tenuta presso il fosso del Castello di Gulio II ad Ostia Antica. In barba a quanto decantato dall'Amministrazione pentastellata del Municipio X – dichiara il consigliere capitolino Pd Giovanni Zannola – non si è provveduto ad un bando pubblico che coinvolgesse le numerose e prestigiose realtà culturale del territorio che, a causa dell'emergenza sanitaria sono state costrette di fatto al fermo della loro attività. Inconcepibile". (segue) (Com)