Roma: Zannola-Di Matteo-Pau (Pd), per Ostiadamare affidamento diretto, inconcepibile (2)

- "La rassegna "Ostiadamare" – afferma Leonardo Di Matteo della segreteria romana del Pd – poteva essere una occasione per valorizzare artisti ed associazioni culturali del municipio. Per loro si trattava di una vera e propria boccata d'ossigeno anche in considerazione del costante dialogo tenuto con l'Amministrazione municipale, Sorprende che l'assessorato abbia selezionato, per l'affidamento della manifestazione culturale estiva, una agenzia esterna al territorio". Per la responsabile Pd della Cultura del X municipio, Paola Pau "Ci si dimentica, come fosse un tema di assoluta rilevanza della fase storica che viviamo, contrassegnata da restrizioni che mettono in pericolo, la sopravvivenza stessa di associazioni e sale teatrali, punti di riferimento essenziali per il pubblico e presidi permanenti nei quartieri della città". (segue) (Com)