Roma: Zannola-Di Matteo-Pau (Pd), per Ostiadamare affidamento diretto, inconcepibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimaniamo costernati - rilevano gli esponenti del Partito democratico Zannola, Di Matteo, Pau, in una nota congiunta - di fronte al metodo scelto per la programmazione estiva nel settore della cultura, la cui funzione strategica nei processi di crescita civile e sviluppo anche economico della comunità si sostanzia quando si alimentano le realtà di base e con questeultime si co progetta una traiettoria di sviluppo chiara, trasparente e partecipata. L'esatto contrario di quanto avvenuto in questa occasione: nessun coinvolgimento, nessun dibattito, nessun bando ma una operazione realizzata in una logica frettolosa, esclusiva e privatistica, certamente legale, ma molto lontana dai principi professati nel corso di questi anni da parte del governo locale. Si è persa una preziosa opportunità, peccato davvero, ci viene da dire che la politica partecipata richiede ben altri metodi e ben altra sostanza". (Com)