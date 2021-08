Israele-Usa: nucleare iraniano e Cina al centro visita direttore Cia Burns a Gerusalemme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito allo scontro israelo-palestinese, il direttore della Cia dovrebbe comunicare a Israele la posizione di Biden mirata ad evitare misure unilaterali nei confronti della Striscia di Gaza e azioni volte a indebolire ulteriormente l’Autorità nazionale palestinese, con l’obiettivo di creare un clima di fiducia bipartisan. Altro argomento strettamente regionale sarà quello relativo alla Giordania, con Burns che dovrebbe comunicare alle controparti l’importanza di proteggere la stabilità del Paese appianando le tensioni con Amman che avevano caratterizzato il governo di Benjamin Netanyahu. Un altro tema centrale sarà poi quello del ruolo della Cina nella regione, con Pechino che ha allacciato in questi anni stretti rapporti con Israele, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione tecnologica. Durante la visita Burns dovrebbe delineare a Israele la posizione di Biden nei confronti di Pechino, invitando l’alleato a condividere tutte le informazioni in suo possesso. La breve visita di Burns in Israele precede il viaggio del premier Naftali Bennett negli Stati Uniti in programma per le prossime settimane. In Israele Burns avrà colloqui con il premier Bennett, il capo dell’intelligence israeliana David Barnea e altri alti funzionari della difesa. Il direttore della Cia si recherà anche a Ramallah per incontrare il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas e il capo dell'intelligence Majed Faraj. (Res)