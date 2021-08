Spagna: delegata governo in Catalogna, buon clima d'intesa nella commissione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegato del governo in Catalogna, Teresa Cunillera, ha fatto notare "il buon clima di intesa" nella commissione bilaterale tra esecutivo di Madrid e Generalitat catalana parlando di una "buona notizia". Secondo quanto affermato da Cunillera in conferenza stampa, questo clima costruttivo nella commissione bilaterale attesta la "volontà di dialogo" da parte di entrambi i governi, quello centrale spagnolo e quello locale catalano, che si impegnano a riunirsi ogni sei mesi. "Quello che conta è sedersi e parlare", ha dichiarato la delegata dell'esecutivo spagnolo in riferimento alle divergenze esistenti con la leadership della Catalogna. Secondo Cunillera, l'ampliamento dell'aeroporto El Prat di Barcellona concordato dai due esecutivi è un progetto "percorribile" e in grado di rispettare le normative europee. (Spm)