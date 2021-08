Covid: in Piemonte oltre 22 mila vaccinati, 97,9 per cento di dosi utilizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 22 mila le persone vaccinate oggi, martedì 10 agosto, in Piemonte. Di queste, 9 mila e 94 dosi erano per la seconda somministrazione. Con la giornata odierna la regione si avvicina al 98 per cento dei sieri utilizzati rispetto a quelli a disposizione. Presto arriveranno nuove dosi di Moderna e Pfizer per rinforzare le scorte a disposizione del Piemonte. Tra le fasce d'età continuano a svettare i 16-29enni a quota 7 mila 387 dosi inoculate, subito sotto i trentenni e i quarantenni: i primi a quota 3 mila 523, i secondi a 2 mila 822. Ritornano a crescere i vaccinati tra i giovanissimi. I 12-15enni oggi hanno ricevuto 2 mila 195 dosi.(Rpi)