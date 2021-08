Afghanistan: talebani annunciano conquista dell'ottavo capoluogo di provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno annunciato la completa conquista di Pul-e-Khumri, capoluogo della provincia di Baghlan, a soli 160 chilometri a nord della capitale dell’Afghanistan Kabul. Ad annunciarlo è il portavoce del gruppo armato islamico, Zabihullah Mujahid, sul suo profilo Twitter ufficiale. “La capitale di Baghlan, la città di Pul-e-Khumri, l'ufficio del governatore e tutti i centri governativi sono stati conquistati dai mujaheddin che hanno una presenza attiva e stabile”, ha dichiarato Mujahid pubblicando un video che mostra i festeggiamenti da parte dei talebani. Pul-e-Khumri è l’ottavo capoluogo di provincia conquistato in pochi giorni dai talebani dopo Farah, Kunduz, Sar-e-Pul, Taloqan, Zaranj, Sheberghan e Aybak. La conquista di Pul-e-Khumri e Farah giunge mentre a Doha è in corso un incontro urgente sull’Afghanistan, a cui partecipano gli inviati speciali di Cina, Pakistan, Russia e Usa. In una nota diramata ieri dal dipartimento di Stato Usa, si legge che l’obiettivo dell’inviato speciale Zalmay Khalilzad sarà quello di formulare “una risposta internazionale congiunta alla situazione in rapido deterioramento dell’Afghanistan”. (segue) (Res)