Calabria: Occhiuto, inviato ad Antimafia proposte candidature centrodestra

- "Abbiamo inviato le proposte di candidature della coalizione di centrodestra per il Consiglio regionale alla Commissione parlamentare Antimafia, per un controllo preventivo. Controllo preventivo, e quindi prima del deposito ufficiale delle liste, possibile - per la prima volta - solo grazie ad una mia iniziativa politica e parlamentare". Lo scrive su Facebook Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria. "La reputazione è uno degli aspetti più importanti per dare un nuovo corso alla Calabria. Purtroppo troppo spesso la nostra Regione è stata associata a scandali, inchieste, pregiudizi - aggiunge -. Tutto questo ha provocato un danno enorme alla nostra terra. Un danno che va evitato ad ogni costo. Da garantista sono consapevole che alcune persone perbene - che non hanno subito condanne - dovranno fare un passo indietro. Ma è indispensabile tenere altissima l'asticella dell'attenzione. Dobbiamo offrire all'Italia l'immagine di una nuova Calabria. Di una Calabria che il Paese non si aspetta".(Com)