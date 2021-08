Farmacie: dal 15 settembre in Piemonte potranno gestire prenotazioni ambulatoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Farmacie in Piemonte conquistano un'altra serie di servizi importanti in materia sanitaria. E' il caso delle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali attraverso il Cup regionale, il ritiro dei referti e il pagamento dei ticket. Sarà un modo per alleggerire gli ospedali da questi carichi, ma allo stesso tempo un aiuto per i cittadini che hanno difficoltà ad approcciarsi con i servizi online. L'accordo è stato siglato oggi in Regione tra l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, il direttore regionale alla Sanità, Mario Minola, il presidente di Federfarma Piemonte, Massimo Mana e da Mario Corrado, il presidente di Assofarm Piemonte. Sarà attivo a partire dal 15 settembre: "Le farmacie si confermano un presidio imprentante per la capillarità e la prossimità sanitaria", dice l'assessore Icardi. Un accordo accolto con entusiasmo anche dalle associazioni che rappresentano le farmacie: "Siamo molto contenti dell'accordo raggiunto. In un momento come questo, dove le liste d'attesa sono esternamente lunghe a causa dell'emergenza Covid è importante che le farmacie facciano la loro parte mettendosi al servizio del cittadino e della Regione", aggiunge.(Rpi)