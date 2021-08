Venezuela: Partito socialista unito rivede risultati primarie in sette Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, ha annunciato che saranno rivisti alcuni risultati delle elezioni primarie tenute l’8 agosto in vista delle elezioni amministrative di novembre. In particolare, Cabello ha annunciato che la soglia per vincere le elezioni viene abbassata dal 50 al 40 per cento per gli aspiranti governatori e al 35 per cento per i candidati sindaci. In entrambi i casi dovrà registrarsi uno scarto di oltre il 10 per cento rispetto al secondo candidato. “Ottenere il 50 per cento in un'elezione in cui ci sono 20 candidati non è facile”, ha commentato Cabello, spiegando che sette stati saranno esaminati per definire i vincitori delle primarie: Apure, Aragua, Bolívar, Cojedes, Monagas, Nueva Esparta e Trujillo.(Vec)