Taiwan-Lituania: Taipei elogia Vilnius per essersi opposta a Pechino

- Taiwan apprezza la Lituania per essersi opposta alla Cina, dopo che Pechino ha richiamato il suo ambasciatore a Vilnius per aver concesso a Taiwan di aprire un ufficio di rappresentanza nel Paese usando il nome "Taiwan". Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa Joanne Ou, la portavoce del ministero degli Esteri di Taiwan, evidenziando che tra i 72 Paesi in cui Taiwan ha uffici di rappresentanza, 57 non intrattengono relazioni diplomatiche con l’isola. “Lo scopo dei 110 uffici di Taiwan all'estero è rafforzare la cooperazione nei settori dell'economia, dell'istruzione, della cultura e della salute, nonché approfondire gli scambi interpersonali”, ha affermato Ou. "L'ufficio di rappresentanza di Taiwan in Lituania segue lo stesso obiettivo", ha precisato la portavoce, auspicando un "rafforzamento dell'amicizia con Vilnius". (segue) (Cip)