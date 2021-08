Taiwan-Lituania: Taipei elogia Vilnius per essersi opposta a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il Consiglio per gli affari continentali di Taiwan, cioè il principale organo taiwanese che gestisce gli affari attraverso lo Stretto, ha criticato il governo cinese per il suo tentativo di impedire ad altri Paesi di stringere relazioni con l’isola di Taiwan. "La Repubblica di Cina (designazione formale per Taiwan) è un Paese sovrano, l’isola non appartiene alla Repubblica popolare cinese", ha precisato il consiglio in una nota. “In quanto membro della comunità internazionale, Taiwan ha il diritto di impegnarsi in una cooperazione bilaterale con altri Paesi”, viene anche aggiunto nella nota. Nel frattempo, il ministero degli Esteri lituano ha dichiarato in un comunicato che la mossa di Pechino è “deplorevole”. Nonostante le ripetute osservazioni da parte cinese e gli avvertimenti sulle conseguenze di tale iniziativa, il governo lituano ha annunciato che avrebbe consentito all'amministrazione taiwanese di aprire un ‘ufficio di rappresentanza’ che opererà per conto di ‘Taiwan’”, si legge nella nota del dicastero di Pechino. (segue) (Cip)