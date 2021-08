Taiwan-Lituania: Taipei elogia Vilnius per essersi opposta a Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, ha annunciato che l'isola aprirà un ufficio di rappresentanza in Lituania che sarà basato a Vilnius e si chiamerà "Ufficio di rappresentanza di Taiwan in Lituania". Da parte sua, il ministro dell'Economia e dell'Innovazione della Lituania, Aushrine Armonaite, ha affermato che la Lituania aprirà un ufficio commerciale a Taiwan tra ottobre e novembre. Pechino, che considera l'isola come parte del suo territorio nonostante si proclami indipendente sin dalla fine della guerra civile cinese nel 1949, si impegna a portare l'isola sotto il suo controllo con ogni mezzo necessario, inclusa l'acquisizione militare. (segue) (Cip)