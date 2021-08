Moldova-Ue: colloquio telefonico tra premier Gavrilita e Borrell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell, ha avuto oggi un colloquio telefonico con la nuova premier della Moldova, Natalia Gavrilita, con la quale si è congratulato per il voto di fiducia al suo governo. "Ho espresso il sostegno per l'ambiziosa agenda di riforme incentrata sull'esigenze delle persone, sulla lotta alla corruzione e sulle lungamente attese riforme finalizzate a portare la Moldova nell'Ue", ha dichiarato Borrell congratulandosi con Gavrilita per la fiducia ottenuta la scorsa settimana nel Parlamento di Chisinau e auspicando una "cooperazione ravvicinata" tra Ue e governo moldavo. (Beb)