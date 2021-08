Trasporti: assessore Lazio, per Roma Lido 180 milioni per nuovi treni e manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "è al lavoro affinchè i cittadini di Roma e Lazio possano viaggiare in sicurezza e in orario sulla tratta Roma – Lido, così come accade su tutti gli altri treni regionali e i mezzi Cotral". Così in una nota l'assessore regionale alla mobilità, Mauro Alessandri. "E' bene fare chiarezza sui numeri e le tempistiche degli interventi che la Regione effettuerà sull'infrastruttura: in tutto sono 180 i milioni messi a disposizione dal ministero dei Trasporti alla Regione". (segue) (Com)