Israele-Usa: nucleare iraniano e Cina al centro visita direttore Cia Burns a Gerusalemme

- Il rientro degli Stati Uniti nell’accordo sul nucleare iraniano, la difficile situazione dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), la stabilità della Giordania e il ruolo della Cina in Medio Oriente. Sono questi alcuni dei temi al centro della visita in corso in Israele del direttore della Cia William Burns, in Israele e Territori palestinesi. Secondo quanto riporta un’analisi pubblicata dal quotidiano israeliano “Haaretz”, la visita di Burns, la prima nello Stato ebraico dalla sua nomina avvenuta il 19 marzo scorso, non è “conoscitiva”, ma mirata invece a comunicare a Israele i prossimi passi dell’amministrazione del presidente Joe Biden su vari dossier regionali. Tra gli argomenti che verranno discussi durante la visita spicca il dossier iraniano, alla luce dei tentativi di Washington di rilanciare l’accordo sul nucleare del 2015 dopo l’uscita di Donald Trump nel maggio del 2018. Secondo l’analisi di “Haaretz”, Burns, pur riconoscendo le profonde riserve di Israele riguardo a un rinnovato accordo nucleare con l'Iran, chiederà cautela e moderazione alla leadership israeliana in caso dovesse essere raggiunta un’intesa con Teheran. In caso di mancato accordo, ribadirà il suggerimento degli Stati Uniti (e di Israele) di formare un meccanismo di consultazione ad alto livello per monitorare i progressi iraniani nel suo programma nucleare. Nei colloqui potrebbero avere spazio anche le recenti tensioni nel Mare dell’Oman dopo l’attacco, attribuito all’Iran, contro la petroliera Mercer Street gestita dalla società Zodiac Maritime dell’imprenditore israeliano Eyal Ofer. (segue) (Res)