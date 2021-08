Ue: Carfagna, Italia tra primi paesi a ricevere risorse React-Eu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Ue riconosce il buon lavoro che stiamo portando avanti: siamo tra i primi a ricevere anche le risorse di React-Eu. Avanti così, per il bene dell’Italia". Lo scrive sui suoi canali social la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, commentando lo stanziamento di 1,42 miliardi di euro approvato oggi dalla Commissione europea, che porta complessivamente a oltre 3 miliardi le risorse ricevute per la transizione digitale delle imprese e interventi per l'efficientamento energetico, l’istruzione, la ricerca, la sanità e contro gli sprechi idrici al Sud. (Com)