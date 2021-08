Rifiuti: Cianciarelli (Lega), colpo di mano in Regione per riaprire Roccasecca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta Zingaretti "invece di risolverla peggiora l'emergenza rifiuti: il compound di Colleferro, l'unico impianto previsto nel piano regionale, era aria fritta e non si farà, mentre il gestore della discarica sarà scelto dal Comune di Colleferro, che incasserà quattro milioni di euro nel biennio 2021-2022 per gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli. "Per quanto riguarda Roccasecca c'è stato l'ennesimo tentativo di colpo di mano in extremis da parte di Zingaretti e Partito Democratico regionale. Ci vogliono sotterrare di rifiuti e non lo accetteremo". (segue) (Com)