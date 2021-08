Rifiuti: Cianciarelli (Lega), colpo di mano in Regione per riaprire Roccasecca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ad un emendamento presentato dalla giunta Zingaretti al collegato al bilancio si stabilisce la chiusura della discarica di Roccasecca, in provincia di Frosinone, a decorrere dall'esaurimento della capienza del V bacino dell'impianto. Il passaggio nella commissione competente e il piano da approvare entro sessanta giorni saranno una semplice formalità. Nei fatti hanno approfittato del collegato al bilancio per tentare il blitz, che ha avuto la complicità della sola maggioranza. Io sono stato l'unico rappresentante del territorio a segnalare la questione. Insomma Colleferro, Roccasecca e Guidonia dovranno sobbarcarsi l'emergenza rifiuti di Roma, questo perché la Giunta Regionale a guida Partito democratico in sette anni non è stata in grado di partorire un piano regionale adeguato. La Raggi a Roma ha fatto il resto, ed ecco che a pagarne le conseguenze saranno sempre le province del Lazio. Basta. Vanno commissariati entrambi". (Com)