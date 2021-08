Myanmar: ambasciatore Onu, Naypyidaw nega coinvolgimento in presunto tentativo di omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Myanmar ha negato qualsiasi coinvolgimento nel presunto tentativo di omicidio del diplomatico Kyaw Moe Tun a New York. “Il suddetto complotto che è avvenuto tra i residenti negli Stati Uniti d’America dovrebbe essere trattato in conformità con la legge del Paese. Il Myanmar non ha nulla a che fare con questo caso”, ha affermato il ministero in una dichiarazione pubblicata su Facebook. Il ministero ha sottolineato che l’ambasciatore è stato licenziato il 27 febbraio per “inosservanza delle istruzioni del Paese, abuso del mandato e del dovere assegnato, e per aver seguito le istruzioni di organizzazioni illegali e terroristiche”. Alla condanna espressa dalla rappresentante permanente degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, Naypyidaw ha risposto che le dichiarazioni di accusa violano “i principi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche”. (segue) (Inn)