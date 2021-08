Romania: Ciolos (Usr Plus), valutazione su governo dopo elezioni interne a partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione dell'operato e del futuro dell'attuale governo della Romania sarà condotta dalla coalizione dopo le elezioni interne al Partito nazionale liberale (Pnl) ed al partito Usr Plus. Lo ha detto il co-presidente del partito Usr Plus, Dacian Ciolos, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sul fatto che il ministro della Giustizia Stelian Ion potrebbe essere coinvolto in un probabile rimpasto di governo in Romania. "Abbiamo concordato che ogni rimpasto deve essere sostenuto da una valutazione dell'attività, che dovrebbe essere discussa nella coalizione", ha osservato l'ex premier Ciolos rimarcando che tali valutazioni saranno possibili solo dopo le elezioni interne nei partiti che formano la coalizione governativa. Ciolos ha quindi riconosciuto che il ministro Ion è incaricato di riforme molto delicate, ma su cui sarà trovata una soluzione politica nella coalizione. (segue) (Rob)