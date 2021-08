Romania: Ciolos (Usr Plus), valutazione su governo dopo elezioni interne a partiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attualmente c'è uno stallo nella coalizione di governo in Romania", ha ammesso nei giorni scorsi il vicepremier Dan Barna, altro copresidente del partito Usr Plus. Barna ha evidenziato che l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) non vuole l'abolizione della Sezione per le indagini sui reati nella magistratura (Siij). "Il mio collega, il ministro della Giustizia, Stelian Ion, ha presentato diversi modi per abolire l'organo. Per poter riformare la giustizia tutte le forze politiche che contano devono sostenere questo approccio. Al momento abbiamo uno stallo nella coalizione, vediamo che il partner Udmr non vuole l'abolizione dell'Siij e il messaggio del capo dello Stato, Klaus Iohannis, esprime la stessa insoddisfazione che abbiamo noi. Non possiamo avere un programma di governo approvato e sostenuto in Parlamento e poi non onorare quegli impegni", ha detto Barna. Il vicepremier ha spiegato che l'Udmr vuole in realtà "solo trasferire questa Sezione alla Procura generale, non abolirla, come abbiamo concordato nella coalizione". Nei giorni scorsi il presidente romeno, Klaus Iohannis, si è detto deluso da come sta andando il progetto di abolizione dell'organo, abolizione peraltro raccomandata anche dalla Commissione di Venezia, che è un organo consultivo del Consiglio d'Europa. (Rob)