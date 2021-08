Iran: al via a Stoccolma processo contro giudice Nouri per esecuzioni di massa del 1988

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato oggi a Stoccolma il processo al giudice iraniano Hamid Nouri, accusato di aver partecipato alle esecuzioni del 1988 con l'accusa di "crimini contro l'umanità", "violazione del diritto internazionale" e "omicidio premeditato", per il suo ruolo nell'esecuzione di massa di migliaia di prigionieri politici nelle carceri iraniane negli anni Ottanta. Hamid Nouri, 60 anni, si trova attualmente in detenzione preventiva ed è accusato dai pubblici ministeri svedesi di "aver intenzionalmente tolto la vita a un numero molto elevato di prigionieri simpatizzanti o appartenenti ai Mujahedin del popolo (Mek)”, tra il 30 luglio e il 16 agosto 1988, mentre era assistente del deputato governatore della prigione di Gohardasht a Karaj, vicino a Teheran. Le organizzazioni per i diritti umani hanno a lungo condotto una campagna per la giustizia per i circa 5.000 prigionieri uccisi in tutto l'Iran, presumibilmente per ordine dell’allora guida suprema ayatollah Ruhollah Khomeini in rappresaglia per gli attacchi effettuati dal Mek alla fine della guerra tra Iran e Iraq durata dal 1980 al 1988. (segue) (Res)