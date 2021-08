Iran: al via a Stoccolma processo contro giudice Nouri per esecuzioni di massa del 1988 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo contro Nouri è il primo di questo tipo riguardante i fatti avvenuti in Iran nel 1988. Le accuse sono state portate all'attenzione delle autorità svedesi da un gruppo di 30 persone, nonché dall'attivista per la giustizia ed ex prigioniero politico Iraj Mesdaghi. Proprio Mesdaghi ha avuto un ruolo cruciale nell’arresto di Nouri che avrebbe attirato il giudice iraniano in Svezia con la promessa di una crociera di lusso sul baltico consentendo alle autorità svedesi di arrestarlo nel novembre 2019 dopo il suo arrivo all'aeroporto internazionale di Stoccolma-Arlanda. In Svezia infatti vale il principio della giurisdizione universale che consente ai suoi tribunali di processare una persona con accuse gravi come omicidio o crimini di guerra, indipendentemente dal luogo in cui si sono verificati i presunti reati. Il caso è particolarmente delicato in Iran, dove diverse figure del governo, tra cui il nuovo presidente Ebrahim Raisi, ex capo della magistratura iraniana, sono sotto sanzioni negli Stati Uniti per i processi sommari e le esecuzioni di massa avvenute nel 1988 in Iran per ordine dell’ayatollah Khomeini. All'inizio di maggio, più di 150 personalità, tra cui vincitori di premi Nobel, ex capi di stato ed ex funzionari delle Nazioni Unite, hanno chiesto un'indagine internazionale sulle esecuzioni del 1988. (Res)