Vaccino: Pregliasco, certificazione verde nelle mense non discriminatoria

- La certificazione verde "è utile anche nel contesto della mensa, non ci vedo un aspetto di discriminazione". Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, ospite del programma "Timeline", su Skytg24. “Essere tutti vaccinati in un luogo chiuso - ha aggiunto Preglasco - aumenta oggettivamente la sicurezza, vedremo la praticabilità. La decisione che verrà presa per le mense aziendali sarà politica. Il rischio contagio fra ristoranti e mense è simile – ha detto Pregliasco. Per questo, secondo il virologo la certificazione è uno strumento utile anche in quel contesto. "Sono dell’idea che ci vorrebbe l’obbligatorietà della vaccinazione - ha precisato Pregliasco - ma questa è una scelta politica che va modulata e vedremo cosa la politica arriverà a decidere in termini di equilibrio. Si tratta di un elemento di riduzione della probabilità di contagio, perché siamo ancora in questa situazione: il virus sta circolando e ogni contatto interumano che abbiamo – ha sottolineato il virologo - rappresenta un rischio con una probabilità d’infezione anche per i vaccinati, anche se con probabilità diverse come sappiamo. Stiamo vedendo una situazione dei casi più impegnativi in incremento. Ancora nulla grazie alla vaccinazione, ma ad esempio nelle terapie intensive dello Spallanzani ci sono solo non vaccinati", ha concluso Pregliasco. (Rin)