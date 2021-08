Covid: Pregliasco, entro due settimane picco onda contagi, temo rialzo in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La curva dei contagi "seppur in crescita non ha quella verticalità dell’inizio e ci fa pensare che si è arrivati ad un plateau di questo colpo di coda del virus e sperabilmente entro due settimane saremo al picco di questa onda". Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, ospite del programma "Timeline", su Skytg24. "Ma per l’autunno, temo, dobbiamo aspettarci - ha aggiunto Pregliasco - un ulteriore rialzo per via delle condizioni meteorologiche favorevole, della riapertura delle scuole che saranno un elemento di rischio e delle conseguenze del post-vacanze. La risalita della curva dei contagi ad agosto - ha spiegato il virologo - si sapeva in parallelo a quello che è successo in Israele e Inghilterra, i Paesi che hanno potuto riaprire prima, o voluto aprire prima come Spagna e Portogallo. Aumentando il numero dei contatti è però naturale ‘inciampare’ nel contatto sfortunato e aumentando in proporzione il numero dei contatti di ognuno di noi si dà l’occasione al virus di diffondersi", ha precisato Pregliasco. "Ci sono state occasioni come i festeggiamenti degli Europei, i cui effetti abbiamo già visto", ha concluso il virologo. (Rin)