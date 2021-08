Romania: coordinatore campagna vaccinale Covid, immunità di gregge intorno al 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'immunità di gregge in Romania contro il Covid-19 è arrivata a circa al 50 per cento grazie alla campagna di vaccinazione e al superamento della malattia. Lo ha reso noto il coordinatore della campagna di vaccinazione in Romania, il medico militare Valeriu Gheorghita, che ha spiegato come i contagi sia in crescita nel Paese ma che la situazione epidemiologica sia stabile in confronto ad altri Paesi europei. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Mediafax", Gheorghita ha precisato che l'80 per cento delle infezioni nel Paese attribuibili alla variante Delta riguardano persone non vaccinate. Per questo motivo, ha sottolineato il medico militare, le autorità puntano ad aumentare il numero dei cittadini vaccinati soprattutto tra i gruppi più vulnerabili. Il Paese oggi ha registrato 313 nuovi casi di Covid-19 e 34 mila tamponi processati. Quattro i nuovi decessi.(Rob)