Lazio: Regione, domani attivo nuovo portale istituzionale (2)

- "Riattivato oggi anche il Burl regionale. Il sistema del Nuovo Cup per la gestione delle prestazioni specialistiche è attivo da oggi presso 10 aziende, le rimanenti aziende saranno attive entro il 16 agosto. Entro il 15 agosto sarà riattivato il portale Salute Lazio - prosegue la nota della Regione Lazio - il servizio di scelta e revoca del medico, la posta elettronica regionale. Inoltre stiamo procedendo per riattivare entro il mese corrente: il Protocollo Prosa, Bilancio e Personale, Ecosistema Pagamenti, Open Genio, il sistema di Controllo della Spesa Farmaceutica, il Sistemi di prevenzione e Screening, il Sistema Stella per la gestione delle Gare centrale acquisti. I servizi 118, 112, Protezione civile, Centro trasfusionale, Pronto soccorso e pagamento bollo auto non sono mai stati interrotti". (Com)