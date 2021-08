Sudafrica: udienza ex presidente Zuma aggiornata al 9 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta Corte di Pietermaritzburg, in Sudafrica, ha rinviato il processo a carico dell'ex presidente Jacob Zuma per motivi medici. In una breve udienza virtuale, il giudice Piet Koen ha annunciato che la prossima udienza è fissata per il prossimo 9 settembre, concedendo il rinvio richiesto dai legali di Zuma ma imponendo tuttavia all'imputato di presentare entro il 20 agosto un referto medico che provi il suo effettivo stato di salute. Il giudice, riferisce la stampa locale, ha inoltre ordinato di nominare un medico dello Stato per valutare se l'ex presidente è idoneo a sostenere un processo e testimoniare. Incarcerato nel carcere di Estcourt nella provincia sudafricana di Kwa-Zulu Natal dallo scorso 8 luglio, dove sta scontando una condanna a 15 mesi per aver ignorato la convocazione di una commissione che indaga sulla corruzione di stato sotto la sua presidenza dal 2009 al 2019, Zuma è stato ricoverato lo scorso 6 agosto in un ospedale per osservazione medica. (segue) (Res)