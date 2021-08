Sudafrica: udienza ex presidente Zuma aggiornata al 9 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'annunciare il ricovero dell'ex capo dello Stato, il ministero della Giustizia e dei servizi penitenziari sudafricano ha spiegato in una nota che il ricovero è dovuto ad un "controllo medico di routine annuale" e che "non c'era bisogno di allarmarsi". Ogni detenuto, si legge nel testo, "ha diritto a condizioni nel rispetto della dignità umana, a spese dello Stato, a un adeguato accomodamento, alimenti, materiale per la lettura e trattamenti medici". L'ex presidente sudafricano era stato autorizzato di recente ad uscire dal carcere martedì prossimo, 10 agosto, per comparire di persona al processo per corruzione a suo carico che si svolge presso l'Alta Corte di Pietermaritzburg. I giudici della Corte hanno così accolto la richiesta dei suoi legali, mentre la scorsa settimana, un'analoga richiesta era stata avanzata dagli avvocati per permettere a Zuma di partecipare al funerale del fratello. (segue) (Res)