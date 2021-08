Sudafrica: udienza ex presidente Zuma aggiornata al 9 settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente il presidente dell'Alta Corte, Piet Koen, ha concesso a Zuma un rinvio di oltre due settimane del processo per corruzione che lo vede coinvolto, aggiornando l'udienza al prossimo 10 agosto. Il processo era ripreso in modalità virtuale, con il team legale di Zuma che ha chiesto al procuratore capo Billy Downer di astenersi dal processo per presunta fuga di informazioni ai media. L'ex capo dello Stato sta già scontando una condanna a 15 mesi di carcere per oltraggio alla corte inflittagli il mese scorso dalla Corte costituzionale per aver ignorato la convocazione dei giudici che lo stanno indagando nell'ambito della maxi inchiesta per corruzione che lo vede coinvolto in relazione a fatti commessi durante la sua presidenza. Il suo arresto ha scatenato un'ondata di violenze e saccheggi nelle province del KwaZulu-Natal e di Gauteng che hanno provocato la morte di 300 persone. (Res)