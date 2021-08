Rifiuti: Ama ipotizza tre possibili destinazioni, sindaci pronti a dar battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della chiusura della discarica di Civitavecchia, programmata per il 15 settembre, l'amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, in una lettera al prefetto di Roma aveva ipotizzato la riapertura delle discariche di Colleferro e Roccasecca, nonchè l'attivazione del Tmb di Guidonia. I sindaci, sia i due dell'area metropolitana che quello del frusinate, però già hanno rispedito al mittente quella che era soltanto una proposta che avrebbe dovuto comunque essere vagliata dalla Regione Lazio. A Guidonia, il primo cittadino, Michel Barbet, aveva presentato già nel febbraio scorso un ricorso al Tar del Lazio per chiedere il ritiro dell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) sul Tmb che si trova in un'area del parco archeologico dell'Inviolata, sequestrato nel 2014 e mai attivato, dissequestrato nel luglio 2020 e autorizzato successivamente dalla dirigente regionale Flaminia Tosini, poco dopo finita agli arresti domiciliari insieme all'imprenditore Valter Lozza per presunti illeciti legati alla discarica di Roccasecca in provincia di Frosinone. A oggi i giudici del tribunale amministrativo sul Tmb di Guidonia non si sono ancora espressi ma "noi siamo contrari all'attivazione dell'impianto che non è mai entrato in attività e tra l'altro dovrebbe essere sottoposto a un intervento di modernizzazione", spiega il sindaco Barbet. (segue) (Rer)