Rifiuti: Ama ipotizza tre possibili destinazioni, sindaci pronti a dar battaglia (2)

- "Parliamo di 190 mila tonnellate l'anno, di decine di camion che dovrebbero attraversare, colmi di rifiuti, il parco dell'Inviolata - sottolinea il sindaco di Guidonia -. Il parco è sottoposto a vincolo archeologico e paesaggistico, attorno al Tmb e alla discarica dell'Inviolata chiusa ormai da anni ci sono aziende agricole e le falde acquifere, secondo i rilievi del 2018 di Arpa Lazio, sono inquinate. È stata rilevata la presenza di sostanze metalliche". L'attivazione del Tmb comporterebbe anche l'individuazione di una mini discarica di servizio per lo stoccaggio dei materiali in entrata e in uscita dal trattamento. "È impensabile che tutto questo possa avvenire nel parco dell'Inviolata - spiega Barbet -. Qui abbiamo avuto per oltre 30 anni la discarica dell'Inviolata, una delle più grandi del centro Italia e che ancora continua a inquinare le falde acquifere". (segue) (Rer)