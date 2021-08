Rifiuti: Ama ipotizza tre possibili destinazioni, sindaci pronti a dar battaglia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione dell'amministrazione comunale di Roccasecca è sempre stata di contrarietà alla discarica. Il sito è l'unico dei tre citati dall'amministratore unico di Ama Stefano Zaghis nella lettera al prefetto, ad essere fuori dall'Ato di Roma. Chiusura che è coincisa con l'arresto dell'imprenditore Lozza, titolare della Mad che gestiva la discarica, e della dirigente regionale Flaminia Tosini. "A Roccasecca - spiega il sindaco Giuseppe Sacco-, non capiamo perché a Roma si continui a parlare dell'impianto di discarica che è ormai esaurito e chiuso, mettendolo al pari di altri siti che non sono ancora esauriti e che potrebbero tornare a ricevere rifiuti domani stesso". Inoltre, vista l'insistenza con cui si continua a palare della discarica di Roccasecca, Sacco minaccia di portare in assemblea alla Saf di Colfelice (Società Ambiente Frosinone, composta dai Comuni della provincia di Frosinone più l’Amministrazione Provinciale), l'impianto di Tmb che lavora rifiuti anche dalla Capitale, "la proposta di non ricevere più immondizia da Roma e da Ama. Chi voterà contro la proposta, si assumerà la responsabilità politica di quella scelta". Questo perché ribadisce con forza che "la discarica a Roccasecca è chiusa. Alla causa abbiamo dato fin troppo". (segue) (Rer)