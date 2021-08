Rifiuti: Ama ipotizza tre possibili destinazioni, sindaci pronti a dar battaglia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma a chiamare in causa impianti della provincia di Frosinone, quindi di Ato diverse da quella capitolina non è solo l'amministratore di Ama, ma anche la politica. Nei programmi di alcuni candidati alla poltrona di sindaco di Roma, compare la proposta di ampliamento del termocombustore di San Vittore del Lazio. "Vogliono risolvere i problemi di Roma accentuando quelli il basso Lazio", afferma Lo la sindaca Nadia Bucci. "Nessuno - aggiunge - propone una soluzione definitiva ai problemi che Roma si porta dietro da anni. La prima inadempienza è della Regione Lazio che non fa rispettare la prevista autonomia che ciascun Ato deve avere anche nella gestione dei rifiuti. Una mancanza che a cascata si ripercuote sull'Ato di Frosinone che aveva progettato e realizzato un ciclo di rifiuti perfetto avendo sul suo territorio un impianto di trattamento" a Colfelice, "una discarica" a Roccasecca "e un termocombustore a San Vittore. Un sistema compromesso dalla valanga dei rifiuti arrivati da Roma a Roccasecca e che ne hanno provocato il prematuro esaurimento", conclude. (Rer)