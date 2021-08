Cina: due responsabili aeroporto Nanchino sotto inchiesta per focolaio Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente e il direttore generale dell'Eastern Airport Group, che amministra l'aeroporto internazionale di Nanchino, sono stati messi sotto inchiesta per il focolaio di Covid registrato presso l'aeroporto internazionale di Nanjing Lukou il mese scorso, che avrebbe diffuso il virus in oltre 20 città cinesi. Lo ha reso noto oggi il Comitato provinciale del Jiangsu per l'ispezione disciplinare, secondo cui i due sono indagati per "grave violazione delle leggi". Lo scorso sabato, le autorità hanno annunciato l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di 15 funzionari a Nanchino, tra cui un vicesindaco e il capo della Commissione sanitaria locale, per non essere riusciti a contenere l'epidemia di Covid-19 all'aeroporto della città. (Cip)