Frosinone: Comune, avanti con lavori sulla copertura della biblioteca

- L'amministrazione di Frosinone guidata dal sindaco Nicola Ottaviani "prosegue nella programmazione e nella messa in atto di interventi nell'ambito della manutenzione, ordinaria e straordinaria, sugli edifici di proprietà pubblica". "In particolare - si legge in una nota - il Comune sta realizzando i lavori di messa in sicurezza del tetto della biblioteca comunale di corso della Repubblica, dopo aver affidato l'incarico a una ditta specializzata a seguito di trattativa diretta sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa). L'intervento di revisione del manto di copertura è stato concepito tenendo conto delle condizioni al contorno dell'immobile in oggetto, al fine di ridurre gli ingombri di cantiere su strada che avrebbe comportato conseguenti difficoltà alla pubblica circolazione. L'amministrazione comunale ha infatti redatto un computo metrico estimativo relativo all'intervento di revisione del manto di copertura, che prevede l'impiego di un ponteggio fisso sull'intera facciata dell'immobile. Le risorse finanziarie che il Comune di Frosinone riesce a reperire, anche attraverso gli oneri concessori e gli altri introiti generati dalle attività amministrative dell'ufficio urbanistica, vengono, infatti, reimpiegate prioritariamente per la manutenzione dei plessi pubblici, con un'attenzione particolare per le scuole e per i luoghi di fruizione pubblica". (Com)