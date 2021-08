Rifiuti: Pedica, fallimento totale di Raggi e della politica romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla gestione dei rifiuti a Roma registriamo il fallimento totale della sindaca Raggi e di tutta la politica capitolina". Lo afferma in una nota Stefano Pedica, coordinatore del gruppo Più Europa più Roma. "Sia che la discarica di Albano resti aperta - aggiunge - sia che venga chiusa a pagare saranno sempre i cittadini. Non ci sono persone che hanno vinto o perso. Chi perde sono i cittadini che si vedono tirati in ballo per l'incapacità dei politici. Nessuno ha pensato a rivalutare e sviluppare i termovalorizzatori. O parliamo di alternative alle discariche o per Albano, Colleferro Guidonia tutto sarà come sempre. Saranno utilizzati per mettere una pezza all'incapacità di trovare soluzioni vere".(Com)