© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un balzo del 17,3 per cento, segno di una "forte ripresa". Lo annuncia il Comitato Torino Finanza della Camera di Commercio di Torino. I dati si riferiscono al secondo trimestre dell'anno in Piemonte. Una crescita superiore a quella europea che segna il +13,2 per cento. (Rpi)