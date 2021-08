Giappone: Paralimpiadi, delegazione Usa sarà guidata dal “second gentleman”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Douglas Emhoff, il “second gentleman” degli Stati Uniti, ovvero il marito della vicepresidente, Kamala Harris, a guidare la delegazione statunitense alle Paralimpiadi. Lo riferisce un comunicato della Casa Bianca. Come spiega la nota, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato oggi la designazione di una delegazione presidenziale che si recherà in Giappone, a Tokyo, per partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici estivi, il prossimo 24 agosto. Della delegazione guidata da Emhoof farà parte Raymond Greene, incaricato d’affari ad interim presso l’ambasciata Usa nella capitale giapponese. (segue) (Nys)