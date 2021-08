Hong Kong: si scioglie il sindacato degli insegnanti messo al bando dal governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo consapevoli che molti membri hanno un profondo legame con il sindacato e siamo tristi per lo scioglimento dell'unione degli insegnanti", ha aggiunto Fung. "Posso solo dire che la situazione sociale e politica è cambiata troppo velocemente e la nostra decisione è stata presa in risposta a questi cambiamenti", ha evidenziato il presidente dell'organizzazione, riferendo che la decisione definitiva è stata approvata all'unanimità in una riunione di ieri sera. A partire da oggi, l'Hkptu interromperà l'elaborazione di nuove domande di adesione e i rinnovi, smetterà di commentare o partecipare agli affari pubblici. Anche il settore dei diritti e dei reclami del sindacato smetterà di accettare nuove richieste. "Ultimeremo i casi esistenti il prima possibile", ha detto Fung. (segue) (Cip)